Plus de 80% du réseau Natura 2000 dotés de plans de gestion pour une meilleure protection

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels remarquables, dans lesquels les pays s'engagent à concilier la protection de la biodiversité avec l'activité humaine. Près de 20 % du territoire européen est repris dans ce réseau.

A Bruxelles, le réseau Natura 2000 couvre 14% du territoire régional et compte une cinquantaine de sites, répartis en trois zones: la forêt de Soignes avec ses lisières et la vallée de la Woluwe; les zones boisées et ouvertes à Uccle; les zones humides et les zones boisées de la vallée du Molenbeek.