Plus de deux millions d'euros interceptés à Brussels Airport cette année

De janvier à mai 2023, 2 millions d'euros en espèces ont déjà été saisis à l'aéroport de Zaventem, selon les derniers chiffres de la douane, diffusés à l'occasion d'une conférence de presse du SPF Finances, en présence du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Le nombre de bijoux introduits de manière non valide a également grimpé.

Au cours de la même période l'année dernière, un peu plus de 1,1 million d'euros en espèces avaient été découverts. Selon Kristian Vanderwaeren, administrateur général des Douanes et Accises, la hausse constatée cette année est notamment due à l'augmentation du nombre de passagers à l'aéroport.

"Les vols et les passagers se font plus nombreux, ce qui entraîne une augmentation des infractions", explique Mme Vanderwaeren. "Mais même en tenant compte de cela, nous faisons plus de constatations d'infractions qu'il y a quelques années."