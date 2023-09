Plus de patients bénéficient de soins psychologiques grâce aux nouveaux remboursements

"En Belgique, 2 personnes sur 10 (4 sur 10 chez les jeunes) ont besoin d'un soutien psychologique. Dans le même temps, plus de 4 personnes sur 10 qui déclarent avoir besoin d'aide indiquent ne pas y avoir accès, notamment pour des raisons financières", souligne l'étude.

Depuis 2019, huit consultations psychologiques de première ligne, c'est-à-dire directement accessibles sans référence d'un autre médecin, sont remboursées par an. "Le nombre de personnes bénéficiant d'une consultation remboursée chez un psychologue ou un psychiatre, en association ou non avec des médicaments, a doublé en un peu plus de 10 ans, passant de 2,6 % en 2010 à 5,6 % en 2022. Cela confirme l'utilité d'un remboursement", estime la mutualité.