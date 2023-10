Plus d'un jeune de 15 à 20 ans sur trois a déjà fait usage de l'e-cigarette

L'e-cigarette fait désormais partie du quotidien des 15-20 ans, s'inquiète mercredi la Fondation contre le cancer. Selon les résultats de son étude, 35% de ces jeunes ont déjà utilisé la cigarette électronique et 32% l'ont fait au cours de l'année écoulée. L'organisation demande de réduire drastiquement le nombre d'arômes autorisés, une caractéristique qui séduit les jeunes consommateurs.

L'enquête menée en collaboration avec le bureau d'études Indiville, qui a interrogé près de 2.000 personnes, a voulu mesurer l'attitude et le comportement liés à l'utilisation de l'e-cigarette chez les jeunes Belges et leur entourage (parents ou personnel scolaire). Les résultats montrent que vapoter représente une "activité en soi" pour les 15-20 ans alors qu'il s'agit plutôt d'une aide au sevrage à la cigarette classique pour les personnes plus âgées, analyse la Fondation contre le cancer.

Pour plus de 60% des jeunes, les parents ne sont d'ailleurs pas au courant de leur utilisation.