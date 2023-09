Plus d'un million d'élèves néerlandophones retrouvent les bancs de l'école

"C'est la rentrée!" Ces trois petits mots ont rebondi lundi parmi quelque 900.000 francophones qui, collation sous le bras, ont retrouvé la cour de récré et les bancs de l'école. En ce 1er septembre, "Terug naar school!" s'apprête à résonner dans les couloirs bordés de cartables des établissements néerlandophones. Plus de 1,2 million d'élèves retrouvent l'enseignement dans la langue de Vondel, où le manque de professeurs se fait de plus en plus criant.