Plus d'une centaine de personnes manifestent pour la libération du Kurde Abdullah Öcalan

"À bas régime fasciste en Turquie", ont scandé les manifestants, qui étaient un peu plus de cent, munis de drapeaux imprimés du portrait d'Abdullah Öcalan dont ils réclament la liberté. Il y a 25 ans, les services secrets turcs enlevaient au Kenya le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, et l'emmenaient en Turquie. Öcalan sera condamné à mort, peine commuée ensuite en prison à vie. Il est détenu sur l'île-prison d'Imrali dans la mer de Marmara. Il avait joué un rôle capital dans les négociations de paix en 2013 et 2015 entre l'État turc et le PKK.

Les manifestants ont aussi réclamé une solution politique à la question kurde, alors que le conflit entre l'État turc et le PKK a fait plus de 40.000 morts depuis 1984. Ils ont attiré l'attention sur l'urgence d'une solution pacifique. Ils ont aussi insisté sur le fait que le peuple kurde ne soit pas oublié, parmi les autres conflits majeurs dans le monde, alors que des milliers d'opposants politiques, surtout kurdes, sont enfermés dans les prisons du régime du président Erdogan.