Plus d'une centaine d'étudiants de l'UGent demandent de ne plus collaborer avec Israël

Plus d'une centaine d'étudiants ont organisé vendredi après-midi une action pacifique dans le bâtiment UFO de l'université de Gand (UGent) pour attirer l'attention sur la situation dans la bande de Gaza et sur la crise climatique.

L'action a lieu juste avant le début d'une réunion du conseil d'administration de l'UGent. Les 100 à 150 étudiants ont pris place sur un escalier qui mène à la salle de réunion. Ils attendent en silence les membres du conseil d'administration et le recteur, sans leur refuser l'accès à la salle de réunion.

Les étudiants des organisations End Fossil Gent et Ghent Students For Palestine exigent, entre autres, que l'université de Gand mette fin à sa collaboration avec les institutions israéliennes. Si cette demande n'est pas satisfaite, ils menaceront d'occuper un bâtiment universitaire à partir de lundi.

Certains militants portent un drapeau palestinien, d'autres portent une banderole avec l'inscription "Shoes of Shame" ou "End Fossil. End Genocide". Un grand drapeau palestinien a été déployé sur les marches des escaliers et les militants ont également placé des chaussures, symbolisant les victimes de la crise climatique et de la guerre à Gaza, sur le chemin menant à la salle de réunion.