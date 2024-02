Plus d'une centaine d'incidents majeurs au TEC Liège-Verviers en 2024

C'est une réunion quelque peu atypique qui s'est tenue vendredi, en fin d'après-midi, au Palais des Congrès à Liège. Elle rassemblait forces de l'ordre, justice, représentants du TEC et élus politiques. Le but: échanger les points de vue et dégager des pistes supplémentaires afin de tenter de diminuer le nombre de cas d'agressions sur les lignes des transports en commun liégeois.