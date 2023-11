Plus le niveau d'instruction est élevé, plus l'envie de se former se manifeste

Les formations attirent davantage les personnes au niveau d'instruction élevé, ressort-il de l'Enquête sur l'éducation des adultes de Statbel, publié jeudi. Elles sont également plus populaires chez les individus ayant déjà suivi une formation, ajoute l'office belge de statistique.

Statbel a interrogé 8.274 personnes âgées de 18 à 69 ans sur les formations suivies et leur intérêt à en suivre. L'office s'est intéressé tant aux formations dites formelles (soit l'enseignement reconnu, comme les bacheliers, masters, cours de langue ou formations qualifiantes) qu'à celles prodiguées en dehors de l'enseignement régulier.

Il en ressort que 13,6% de la population a suivi une formation formelle l'an dernier et 34,3% une non formelle. Les femmes sont plus susceptibles de suivre une formation, quelle qu'elle soit.