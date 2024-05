Plusieurs dizaines de bus De Lijn immobilisés en raison de la faillite de Van Hool

La société flamande de transport public De Lijn compte actuellement "plusieurs dizaines" de bus sur la touche en raison de la faillite du constructeur Van Hool, a confirmé mardi un porte-parole. L'entreprise s'attend à ce que ce chiffre augmente progressivement et partage sa préoccupation. "Un groupe de travail spécial a été constitué pour examiner les actions que nous pouvons entreprendre", explique-t-elle. "Nous suivons la situation de très près."

De Lijn compte quelque 800 bus Van Hool dans sa flotte, tandis que ses sous-traitants en disposent d'environ 300. L'entreprise de transport public s'appuie sur le constructeur pour l'ingénierie, l'expertise et le support logiciel, explique le porte-parole. Van Hool a également été sollicité pour la fourniture de pièces, l'entretien et la réparation de dégâts plus importants.

Mais la faillite du constructeur d'autobus le mois dernier a interrompu toutes ces opérations, immobilisant des dizaines de véhicules De Lijn.