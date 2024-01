Plusieurs dizaines de personnes en difficultés relogées dans un nouveau squat à Ixelles

Le propriétaire de ce bâtiment a ordonné aux occupants du 125 rue du Trône de quitter les lieux. Le collectif annonce que les familles, dont 35 enfants, des personnes âgées, d'autres en difficultés ou sans abri, ont été réinstallées temporairement dans une ancienne maison de retraite sur l'avenue de la Couronne, à moins d'un kilomètre de là.

"Les familles se sont installées dans des chambres et ont besoin de calme et de tranquilité après cet épisode particulièrement difficile, déracinant, et potentiellement traumatisant pour les enfants et les personnes fragiles", pointe le collectif dans un communiqué diffusé à l'aube lundi.