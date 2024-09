Plutôt qu'un TGV, le formateur De Wever s'attend à un travail à la vitesse d'un omnibus

Bart De Wever et son équipe ont repris le travail en vue de former le prochain gouvernement fédéral. Mais, au lieu d'un travail à la vitesse TGV, le formateur s'attend désormais au rythme d'un omnibus.

Le président de la N-VA a été nommé lundi par le Roi formateur pour la deuxième fois. La première tentative de former un gouvernement a échoué à la suite du 'non' du MR à sa dernière proposition socio-économique, singulièrement sur la taxation des plus-values. Cette mesure était réclamée par les socialistes flamands de Vooruit. Bart De Wever avait qualifié cet échec de "plus grande déception" de sa carrière politique.

Dans une publication sur Facebook, le formateur a annoncé mardi être à nouveau au travail avec son équipe afin de planifier la suite des travaux. Cette équipe est composée de figures du parti nationaliste flamand comme Sander Loones, Theo Francken et Jan Jambon, ainsi que de collaborateurs.