"Poésie masculine" fait escale à Charleroi pour sensibiliser au harcèlement de rue

"Poésie masculine" a été créé par les artistes Nathalie Erin, Frédéric Durieu et Gilles de Boncourt. Depuis sa création, le dispositif a fait escale dans différentes villes en France et en Belgique. Lors d'un de cet arrêt, Alicia Monard l'a découvert et a souhaité le faire venir à Charleroi.

"C'est un outil de sensibilisation tout à fait particulier puisqu'il bouscule en imposant une immersion dans ce qui est la réalité du harcèlement de rue", a indiqué l'échevine carolo.