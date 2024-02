Pollution de la Mellier: la pêche interdite en aval de Marbehan

"Cette pollution pourrait avoir des impacts importants, notamment sur le biotope halieutique et piscicole, ainsi que sur les espaces et l'activité agricoles. Vu la nature de la pollution, la période de crue favorise la dispersion des polluants et rend plus difficile l'évaluation de son ampleur", a expliqué le cabinet du ministre Borsus par voie de communiqué.

L'interdiction de pêcher concerne un tronçon de 9km sur la Mellier en aval de Marbehan, 6km sur la Rulles en aval de sa confluence avec la Mellier jusqu'à sa confluence avec la Semois, et sur la Semois entre sa confluence avec la Rulles jusqu'à la frontière française.