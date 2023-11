Pour combler son déficit de 2022, Forest entre sous plan d'assainissement régional

Pour combler son déficit budgétaire pour l'année dernière, la commune de Forest pourra faire appel au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) via le mécanisme qui permet d'octroyer des prêts dans le cadre de l'assainissement financier des pouvoirs locaux, a annoncé lundi le ministre bruxellois en charge des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI).

Grâce au Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales, Forest bénéficiera d'un prêt non-remboursable, mais elle s'engage, de son côté, à respecter un plan permettant un retour à l'équilibre budgétaire. Dans ce contexte, la Région désigne un inspecteur régional qui accompagne la commune dans l'élaboration d'un plan financier et son suivi.

Avant Forest, Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort ont bénéficié d'un soutien du Fonds de refinancement. Les communes qui ont reçu un prêt du Fonds sont suivies par un inspecteur pendant toute la durée des prêts, soit 20 ans et ce, même si la situation s'est améliorée. On a ainsi des communes comme Watermael-Boitsfort ou Etterbeek qui sont encore suivies même si elles ont reçu un prêt en 2005 ou 2007.

Au total, depuis la création en 1993 du FRBRTC, c'est près de 223,6 millions d'euros de prêts de trésorerie qui ont été octroyés aux communes, a encore précisé le ministre Clerfayt.