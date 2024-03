Pour le CD&V, gouverner avec le Vlaams Belang est exclu, assure Crevits

La question se pose après les dernières sorties de la N-VA, qui reste ambiguë quant à une alliance avec le VB, donné grand gagnant des élections en Flandre par les derniers sondages. Jan Jambon a qualifié ce week-end, dans un entretien paru dans le Nieuwsblad, la formation de Tom Van Grieken de "parti comme les autres". Il n'est pas question d'une "muraille de Chine" entre les deux partis, ajoute le ministre-président flamand.

Si N-VA et Vlaams Belang s'allient dans le nord du pays, sans parvenir à une majorité, le CD&V ne sera pas candidat pour se joindre à la coalition, rétorque Hilde Crevits. L'actuelle ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille espère que son parti "va de nouveau grandir" et qu'un "gouvernement puisse être formé au centre".