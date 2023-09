Pour le Premier ministre, la Russie s'est retrouvée isolée à l'ONU

La Russie essaie d'utiliser un certain narratif anti-Occident à son avantage, mais s'est retrouvée plutôt isolée à l'ONU, a estimé jeudi le Premier ministre Alexander De Croo. La Belgique doit certes faire preuve d'humilité envers son partenaire congolais, notamment, mais ne doit pas oublier de se défendre, a-t-il dit.

Pour le Premier ministre, la Russie tente d'utiliser le "fossé" entre le Nord et le Sud à son avantage, sans y parvenir. "La Russie s'est retrouvée parfois isolée dans la dynamique diplomatique", a-t-il dit au quatrième jour de l'Assemblée générale des Nations Unies.

"L'ONU reste un endroit où on s'écoute, même si on n'est pas d'accord sur tout. Ce forum, où tout le monde parle et s'écoute, garde une grande valeur."