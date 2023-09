Pour les CPAS wallons, il faut revenir aux fondamentaux: avoir un toit, manger, travailler

Après avoir affronté en première ligne plusieurs vagues de crises (sanitaire, guerre, énergie,...) qui ont inexorablement aggravé des problèmes structurels, la Fédération des CPAS wallons a plaidé, jeudi, lors de sa rentrée politique et sociale, pour qu'on lui octroie les moyens de garantir l'accès, pour tous, aux fondamentaux de la dignité humaine: avoir un toit, se nourrir et exercer un travail.

"La situation des CPAS n'est pas riante, c'est un euphémisme", a souligné à cette occasion le président de la Fédération, Luc Vandormael.

En chiffres, le nombre de personnes bénéficiaires du revenu d'Intégration (RI) a augmenté d'environ 30% en Wallonie sur la législature communale, à quelque 76.000 personnes, et a doublé en 20 ans. Parallèlement, la contractualisation de l'aide sociale s'est généralisée, avec un accroissement considérable de la charge administrative, et le phénomène de non-recours aux droits s'est accentué, les CPAS souffrant d'un déficit d'image et d'attractivité. Le tout sur fond d'accroissement des violences, d'explosion des problèmes de santé mentale - 70% des jeunes précarisés seraient concernés - et de difficultés de recrutement.