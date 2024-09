Pourquoi la nomination d'Hadja Lahbib comme commissaire européenne ne plaît pas à tout le monde: "Beaucoup d'interrogations sur la procédure"

Invité de la matinale de Bel RTL, le coprésident d'Ecolo s'est également exprimé sur le sujet. "Moi, ce que je regrette un peu dans tout ce processus qui, il faut bien le dire, est un peu malaisant et a duré un peu trop longtemps, c'est que c'est devenu le jeu d'un seul président de parti. Finalement, c'est devenu une seule question de casting sur la personne. Alors qu'ici, on parle quand même de projet européen. Et vous savez qu'en Belgique, on a quand même l'habitude d'avoir des commissaires d'une certaine envergure, d'une certaine indépendance", déclarait Samuel Cogolati.

Autre thématique concernant Hadja Lahbib - le maintien de sa présence sur les listes communales de Schaerbeek. Alors qu'en pensent les habitants ? "Ça me gêne. Si elle est désignée, mais sans être présente ou effective, c'est un peu anormal quand même", nous partage un Schaerbeekois. "Je trouve que ça a l'air pas très cohérent quand on se pose la question comme ça. Mais si c'est pour apporter de la visibilité aux autres membres de son parti, je peux comprendre, elle fait partie d'un groupe et du coup, elle veut soutenir le groupe avec lequel elle travaille et les projets qu'ils mènent", estime une autre.

Contacté, Georges-Louis Bouchez a réagi : "Nous n'avons jamais menti sur l'enjeu. Hadja était déjà ministre des Affaires étrangères et s'est donc engagée pour porter le projet libéral, apporter son expertise et sa notoriété au groupe et s'engager pour Schaerbeek, aussi en permettant l'éclosion de nouveaux profils".

Propulsée ministre des Affaires étrangères en 2022, deux ans plus tard, Hadja Lahbib a désormais l'Europe à sa porte.