PPP demande au gouvernement de respecter le résultat de la procédure

Le gouvernement doit reprendre ce jeudi ses discussions en comité ministériel restreint sur la concession de livraison des journaux et magazines, qui est assortie d'un subside de 125 millions d'euros. Un appel d'offres a été lancé, auquel trois sociétés ont soumissionné: bpost, titulaire actuel, Proximy et PPP. Cette dernière aurait été retenue pour les journaux par le SPF Economie, mais elle suscite trop de questions -notamment son montant qui serait inférieur de moitié à l'offre de bpost- ainsi que la méfiance des éditeurs de presse.

"Si bpost l'avait emporté, le gouvernement n'aurait certainement pas supprimé cette concession", estime Michel d'Alessandro. Pour lui, le message envoyé avec une telle décision serait très négatif. "Le marché public était-il manipulé ? L'argent de la concession était-il en fait destiné à bpost et non à assurer un service à la population? Quel signal donne ici le gouvernement ? Quel message envoie-t-il au monde extérieur et aux milliers de PME et d'entrepreneurs qui forment le tissu économique de ce pays?"

Le CEO de l'entreprise espère dès lors que le gouvernement se reprendra et qu'il enverra un autre signal en respectant le résultat de l'appel d'offres. "Celui qui a gagné doit emporter le contrat", résume-t-il.

Dès lors, si le gouvernement décide de supprimer la concession ou de ne pas l'attribuer à PPP, l'entreprise prévient d'ores et déjà qu'elle se portera devant le Conseil d'Etat afin de contester ce choix.