Premier coup de pelle d'un hub dédié au circuit court à Liège

La ministre wallonne de l'Économie sociale et de l'Emploi, Christie Morreale, a donné vendredi le premier coup de pelle du nouveau hub dédié au circuit court à Liège, en présence des autorités locales. Le bâtiment de 3.000 m² devrait voir le jour dans le quartier de Droixhe sur le foncier des anciens abattoirs d'ici l'été 2025.

Le projet servira de point de transit et de stockage pour les légumes destinés aux cuisines collectives de la Ville avant leur distribution. "Le hub devrait être en mesure d'accueillir sept tonnes de légumes par jour", a expliqué Christian Jonet, directeur de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, l'une des ASBL porteuses du projet. "Nous avons pris contact avec un réseau de producteurs locaux intéressés par la dynamique. Le bâtiment comportera une partie légumerie et une partie conserverie", détaille-t-il.

Depuis 2017, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise collabore avec les autorités locales afin de faire remonter les besoins de ses partenaires. Elle a ainsi notamment été impliquée dans la création du schéma de développement territorial de la Ville de Liège et milite pour l'apparition d'une filière alimentaire courte, écologique et génératrice d'emplois de qualité. "On avait l'ambition que pour les filières courtes émergentes, il fallait s'appuyer sur les collectivités, comme les hôpitaux ou les crèches, dont les cuisines ne sont pas en mesure d'accueillir les produits des champs", ajoute le directeur.