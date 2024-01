Premières évacuations à Grammont, où la montée des eaux menace certaines habitations

La Flandre orientale, dont la phase provinciale du plan de gestion des catastrophes reste en vigueur, est confrontée au débordement de plusieurs bassins, soit ceux de la Dendre, de la Lys et de l'Escaut. Le long de la Dendre, les seuils d'alerte ont ainsi été franchis à Grammont, Pollare (Ninove), Denderleeuw et Affligem. Ces niveaux ont également été atteints le long de la Lys à Deinze et Machelen. Le service régional Waterinfo prévoit en outre des inondations "critiques" du bassin du Haut-Escaut (la partie du fleuve comprise entre sa source et Merelbeke) à Zwalin et du Bas-Escaut (entre Gand et la frontière néerlandaise) à Wetteren. Quant au bassin de la Dendre, il menace de s'épancher à Erpe-Mere et Zandbergen (Grammont).

Sept habitations ont déjà été évacuées à Zandbergen et d'autres devraient suivre. Les riverains concernés sont pour le moment accueillis dans une école, a indiqué la bourgmestre de la localité, Ann Panis, à la chaîne publique VRT Nieuws.