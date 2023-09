Près de 100 personnes décédées dans un naufrage en Birmanie, selon un journal local

Un grave accident maritime a fait près de 100 morts mardi en Birmanie, selon le magazine local Irrawaddy et plusieurs témoignages. Ce dernier a écrit, en se basant sur les propos de l'armée et de résidents locaux, qu'il s'agissait d'un navire militaire appartenant à la junte qui a pris le pouvoir au début de l'année 2021. Seuls sept passagers ont été retrouvés vivants, tous les autres sont encore portés disparus.

L'accident remonte à mardi et s'est produit sur la rivière Chindwin, dans la région de Sagaing, au nord-ouest du pays. Le navire faisait partie d'un convoi destiné à acheminer du matériel et de nouvelles troupes dans la région occupée. Il se serait échoué sur des rochers près du village de Mingin et aurait chaviré, indiquent les sources. Outre des soldats, des enseignants et des étudiants se trouvaient à bord.

"C'est la saison des pluies et le courant est très fort", a déclaré Min Thu, qui vit à proximité, à l'agence de presse allemande DPA. Selon certaines informations, le bateau était surchargé. "Lorsqu'un bateau coule, la population locale aide généralement, mais depuis le coup d'État, la situation est très risquée." De nombreuses personnes auraient été effrayées par le fait qu'il s'agissait d'un navire militaire.