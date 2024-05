Près de 137.000 tonnes de terre devront être excavées pour assainir le site de 3M

L'assainissement de la zone élargie autour du site de l'usine 3M à Zwijndrecht (Anvers) nécessitera l'excavation et le remplacement de 137.000 tonnes de terre contaminée aux Pfas, ces substances chimiques toxiques et quasiment indestructibles, a indiqué mardi l'Agence flamande en charge des déchets (Ovam).

L'Ovam a reçu de la société 3M Belgium un plan d'assainissement progressif du sol pour les zones résidentielles et récréatives de Zwijndrecht et Beveren, qu'elle a jugé "complet et recevable".

"L'enquête publique va maintenant commencer. Après cette procédure de recours, 3M pourra commencer l'assainissement", a déclaré Jan Verheyen, porte-parole de l'Ovam.