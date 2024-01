Près de 200 fêtards ramenés chez eux par les Responsible Young Drivers

Près de 200 personnes ont été ramenées en sécurité chez elles par des jeunes volontaires lors de la nuit du Nouvel An, indiquent lundi matin les ASBL néerlandophone et francophone Responsible Young Drivers.

En Flandre, près de 110 fêtards ont été ramenés entre minuit et 05h00 du matin par 31 volontaires lors de 55 trajets. A Bruxelles et en Wallonie, ce sont 81 personnes qui ont sollicité les services des 25 volontaires et de leurs 9 véhicules. En tout, 33 trajets ont été effectués.

Comme chaque année, des volontaires âgés de 18 à 29 ans raccompagnaient gratuitement les conducteurs et conductrices qui n'étaient plus en état de prendre le volant durant la nuit du passage à l'An neuf. Deux personnes de l'ASBL allaient, à chaque fois, ensemble, porter assistance aux fêtards : l'une au volant de la voiture, l'autre suivant dans un véhicule RYD.