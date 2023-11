Près de 2.000 enseignants manifestent à Liège pour dénoncer leurs conditions de travail -2

Les enseignants de la province de Liège se sont rassemblés jeudi place Cockerill, en face de la Grand Poste, à Liège, afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et par là-même, des conditions d'apprentissage des élèves. Près de 2.000 personnes étaient présentes sur place, selon les chiffres communiqués par la police locale.

Après les discours des différents représentants syndicaux, trois cortèges distincts se sont rendus devant les sièges des partis de la majorité (PS, Ecolo et MR) afin de manifester leur mécontentement quant aux "engagements non-tenus par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant ces cinq dernières années de législature", regrettent les syndicats.

L'action organisée en front commun (CGSP, CSC et SLFP) a rassemblé le personnel du fondamental, du secondaire et du supérieur, tous réseaux confondus. Les enseignants se sont réunis dès 10h00 à la Passerelle Saucy, située face au bâtiment de la Grand Poste. Une forte mobilisation des écoles fondamentales a été constatée, les réformes initiées par le pacte d'excellence touchant en premier ce degré.

Un an et demi après la manifestation de mai 2022, les constats sont toujours identiques, malgré les promesses des politiques, estiment les syndicats qui ont souhaité "marquer le coup", à l'approche des élections de 2024. "Cette manifestation est une action que nous voulions mener au début de la campagne électorale parce que nous sommes aujourd'hui face à différents enjeux. Les revendications du passé restent les mêmes, en matière de taille de classe et de surcharge de travail pour les enseignants", a commenté Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement.

Si les responsables politiques ne font pas de l'enseignement une priorité, les mouvements de grève risquent de se poursuivre tout au long de la prochaine législature, ont encore promis les différents syndicats.