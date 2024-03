Près de 300 personnes marchent contre le racisme à Namur

"On espérait 150 personnes, c'est un succès", s'est réjoui Sami Pieczynski, accompagnateur du CAI pour l'Interculturalité, la lutte contre le racisme et les discriminations. "On a pris le ressenti de jeunes Namurois issus de l'immigration et ils se sentent discriminés. On veut sensibiliser la Ville de Namur mais dans un esprit de co-construction."

L'année dernière, une enquête menée par le CAI et Unia (anciennement centre interfédéral pour l'égalité des chances) a démontré que les domaines du logement, de l'emploi et de l'accès aux services publics étaient ceux où les discriminations étaient les plus importantes. "Cela nous a permis de sensibiliser les agents immobiliers et d'envoyer des formateurs auprès des agents du CPAS. Des améliorations sont également possibles dans l'enseignement et au sein de la police", a estimé Sami Pieczynski.