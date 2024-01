Près de 400 députés de 28 pays demandent un cessez-le-feu à Gaza

"Nous nous unissons en tant que parlementaires du monde entier pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et multilatéral en Israël et en Palestine, à la libération de tous les otages restants et à la facilitation de l'accès humanitaire à Gaza", peut-on lire dans le court texte. "Nous exhortons également nos propres gouvernements et la communauté internationale à faire respecter le droit international et à veiller à ce que les auteurs de graves violations des droits de l'homme rendent compte de leurs actes."

L'Américaine Ilhan Omar fait partie de ce que l'on appelle le "squad", un groupe de femmes progressistes à la Chambre des représentants des États-Unis. Sevim Dagdelen est une membre du Bundestag qui a récemment quitté Die Linke et rejoint Bündnis Sahra Wagenknecht (Pour la raison et la justice). "Le fait que tant de parlementaires aient uni leurs forces est un signal clair en faveur de la paix et de la fin de la violence", a déclaré Mme Dagdelen.