Près de 75% des millionnaires des pays du G20 pour une hausse des impôts sur la fortune

Près des trois quarts des millionnaires interrogés dans les pays du G20 sont favorables à une augmentation des impôts sur la fortune et plus de la moitié pensent que l'extrême richesse est une "menace pour la démocratie", indique mercredi Oxfam dans un communiqué faisant référence à un sondage sur la question.

L'enquête, menée par Survation pour le compte de Patriotic Millionaires, a interrogé plus de 2.300 personnes des pays du G20 détenant plus d'un million de dollars d'actifs investissables.

Enfin, 70% pensent que l'économie serait plus solide si nous augmentions les impôts sur l'extrême richesse dans le but d'investir dans les services publics et les infrastructures nationales.

Par ailleurs, 75% sont favorables à la mise en place d'un impôt sur la fortune de 2% pour les milliardaires et 58% sont favorables à la mise en place d'un impôt sur la fortune de 2% pour les personnes possédant plus de 10 millions de dollars.

En outre, 260 millionnaires et milliardaires de 17 pays, dont Abigail Disney, Brian Cox, Simon Pegg, Valerie Rockefeller, Marlene Engelhorn et Guy Singh-Watson, ont signé une lettre, intitulée "Proud To Pay More", dans le cadre d'un effort mondial croissant visant à ce que les dirigeants mondiaux prennent conscience de la nécessité de faire payer des impôts aux ultra-riches.