Près de 8,5 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote du pays

Plus de 8 millions de Belges sont appelés ce dimanche à choisir qui les représentera au Parlement européen, à la Chambre et au niveau régional et/ou communautaire durant les 5 prochaines années. Les 11.026 bureaux de vote du Royaume ouvriront leurs portes à 8h00.

Des convocations ont été envoyées à 8.359.908 électeurs belges, dont beaucoup voteront pour la première fois. Ils seront 830.865, dont 244.957 jeunes de 16 et 17 ans qui ne votent que pour le Parlement européen. C'est une nouveauté de ce scrutin. Et si l'idée initiale était d'"inviter" ces mineurs d'âge dans l'isoloir, il n'en est finalement rien. Ils sont obligés légalement de participer, a tranché la Cour constitutionnelle.

Le scrutin est multiple. Au fédéral, on renouvelle les 150 membres de la Chambre des représentants. Au niveau des entités fédérées, le Parlement flamand (124 sièges dont 6 "bruxellois"), le Parlement wallon (75 sièges), le Parlement bruxellois (89 sièges dont 72 réservés aux listes francophones), et le Parlement de communauté germanophone (25 sièges) sont à élire directement. Les électeurs ont aussi 22 eurodéputés à désigner.

Les bureaux fermeront à 14h00 là où on vote sur papier, donc dans toute la Wallonie à l'exception des communes germanophones. Là où le vote est électronique, les bureaux seront ouverts jusqu'à 16h00: c'est le cas dans les cantons de l'Est et partout à Bruxelles. La Flandre est partagée entre vote papier (150 communes) et vote électronique (158). Ce dernier est surtout répandu en Brabant flamand, dans le Limbourg et en province d'Anvers.