Près de cinq millions de subsides pour la rénovation de sept bâtiments provinciaux

Six maisons du mieux-être et un service de santé mentale de la Province de Namur vont bénéficier d'une rénovation énergétique pour un coût estimé à près de neuf millions d'euros et subsidié par des fonds européens pour plus de la moitié. La Province collaborera avec la centrale d'achats Renowatt, qui accompagne les pouvoirs publics dans la transition écologique.