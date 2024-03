Près de deux millions de cas de dengue ont déjà été recensés au Brésil en 2024

Jusqu'à présent, 656 décès liés à la dengue ont été confirmés au Brésil et 1.025 autres font l'objet d'une enquête. La maladie virale est souvent bénigne et toutes les personnes infectées ne tombent pas malades.

La dengue est répandue dans les régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud, des Caraïbes, d'Asie, d'Afrique et d'Australie. Le virus est transmis par le moustique vecteur de la fièvre jaune et le moustique tigre.