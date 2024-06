Présidence de DéFI: Ammi, De Bock, et Rohonyhi sont les candidats acceptés

La commission électorale de DéFI a communiqué vendredi les trois candidatures retenues conformément à la procédure et aux statuts du parti pour la présidence des amarantes, à la suite de la démission de François De Smet.

Il y aura aussi une élection pour la présidence régionale wallonne de DéFI à la suite de la démission de Daniel Soudant. Ici aussi, trois candidatures ont été retenues: Amaury Alexandre, député provincial sortant de Namur; Baudouin Decharneux, vice -président du Comité permanent wallon; et Pierre Pinte, conseiller provincial en Brabant wallon

Un congrès électif est organisé le vendredi 5 juillet, de 17 à 22 heures, et en cas de second tour, le samedi 6 juillet, de 9 à 12 heures, au siège central du parti, à Bruxelles; au siège wallon du parti, à Wavre; et au local DéFI de Namur.

La proclamation des résultats aura lieu le vendredi à l'issue des votes et sera suivie de brefs discours des candidats élus, ou le samedi 6 juillet, à l'issue des votes, en cas de second tour.

Sera proclamé élu le/la candidat(e) qui aura recueilli plus de 50 % des votes favorables valablement exprimés. Si au premier tour de l'élection, aucun des candidats n'obtient pas 50%, un second tour sera organisé entre les deux premiers candidats classés à l'issue du premier tour.