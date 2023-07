Présidentielle au Gabon: 18 candidats face à Ali Bongo

Le CGE a validé dans la nuit de dimanche à lundi 19 candidatures sur 27 enregistrées, cinq de plus qu'en 2016, mais quatre de moins qu'en 2009, dont celles d'importantes figures de l'opposition, notamment Alexandre Barro Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), et Paulette Missambo, de l'Union nationale (UN).

S'il était élu le 26 août pour un troisième mandat, M. Bongo pourrait atteindre les 19 ans à la tête de ce petit Etat pétrolier d'Afrique centrale.