Présidentielle en RDC: le candidat Mukwege se choisit un directeur de campagne

M. Mumengi est un ancien ministre de l'Information et de la Presse nommé en juin 1998 par Laurent-Désiré Kabila, un an après son arrivée au pouvoir après avoir chassé le dictateur Mobutu Sese Seko. Cet ancien journaliste avait également été porte-parole du gouvernement congolais lors de la "deuxième guerre au Congo" (1998-2003) et ministre de la Jeunesse en 2001.

Il est actuellement sénateur représentant la ville-province de Kinshasa.