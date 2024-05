Prix de l'énergie: Tinne Van der Straeten appelle à "un vrai taxshift sur les factures"

La ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten, appelle le prochain gouvernement à considérer "un vrai taxshift sur les factures énergétiques, de l'électricité vers les énergies fossiles dont le gaz", a-t-elle indiqué mercredi en réaction à une étude menée par le consultant PwC à la demande des quatre régulateurs belges de l'énergie. Selon cette étude, qui a comparé les prix de l'électricité et du gaz naturel en janvier 2024 avec les prix de l'année précédente, les ménages et les PME belges ont payé, début 2024, moins cher leur électricité et leur gaz que leurs homologues de la plupart des pays voisins. Les prix énergétiques apparaissent également en baisse même s'ils demeurent plus élevés qu'avant la crise énergétique qui a éclaté à la suite de la guerre en Ukraine.