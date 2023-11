Profanation du cimetière juif de Marcinelle: nombreuses condamnations politiques

Dès jeudi, le bourgmestre de Charleroi et président du PS, Paul Magnette avait dénoncé "avec force ces agissements abjects" dont la nature antisémite fait peu de doute, selon lui.

Sur le réseau X (ex-Twitter), la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Marie-Colline Leroy (Ecolo) dénonce de son côté un acte "abject et lâche". "L'antisémitisme doit être dénoncé et poursuivi. Nous devons unir nos efforts pour mieux le combattre".

"Ceux qui sèment chez nous les graines du conflit au Moyen-Orient portent une lourde responsabilité dans la montée de l'antisémitisme, du racisme et de la haine", a fustigé la cheffe de la diplomatie belge.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR) a pointé pour sa part un événement "honteux et choquant".

Par ce même canal, Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, fustige vendredi matin un "acte antisémite choquant et inadmissible". "Gageons que la police et la justice identifient et condamnent rapidement les auteurs".

Le président de DéFI, François De Smet, se désole lui aussi sur X de l'antisémitisme, "cette haine si forte qu'elle atteint les morts".

De manière notable, les faits n'ont suscité aucune réaction politique au nord du pays.