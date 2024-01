Protection civile: la Wallonie attend l'étude de l'ULiège avant d'exiger des modifications

"On entend qu'il faudrait une antenne supplémentaire en Flandre, dans la province de Luxembourg, près du site Seveso dans le Hainaut... Je rappelle qu'il y a une demande formelle du Centre de crise national à l'université de Liège qui travaille sur le sujet. Cette étude est dans sa phase finale et devrait nous être soumise prochainement pour voir quelles mesures pourraient être prises en complément de cette réforme décidée par le gouvernement fédéral - et Jan Jambon, son ministre de l'Intérieur de l'époque, ndlr - lors de la législature précédente", a expliqué Elio Di Rupo, interrogé sur le sujet par les députés Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés) et Manu Disabato (Ecolo).

"J'attends ce rapport pour exiger, de manière éclairée, un certain nombre de modifications par rapport à la situation actuelle. Le travail est en cours et est en phase final", a ajouté le ministre-président en rappelant qu'il s'est toujours opposé à cette réforme.