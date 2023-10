Province de Namur: un budget à l'équilibre malgré l'augmentation des charges de personnel

Le budget provincial a été approuvé par le Collège mais devra encore être présenté devant le Conseil et envoyé à la Cour des Comptes, avant que la tutelle régionale se prononce sur sa légalité. "C'est notre dernier budget de la législature et on est très fier de le présenter à l'équilibre, avec 191 millions de recettes et autant de dépenses", a expliqué Jean-Marc Van Espen, le député-président du Collège. "La fiscalité représente 47% de nos recettes mais le taux n'a pas été accru et le précompte immobilier est le plus bas des cinq provinces wallonnes."

Les charges de personnel représentent 46% des dépenses mais après quatre indexations consécutives en 2023, les perspectives sont plus réjouissantes. "Le Bureau Fédéral du Plan ne prévoit plus que deux indexations pour 2024 mais les dépenses augmenteront malgré tout de plus de 2,1 millions d'euros. Cela sera compensé par la baisse du coût de l'énergie", a ajouté Jean-Marc Van Espen. Les frais de transferts se montent à 35 millions d'euros, dont 20 uniquement pour les trois Zones de secours. "La Région wallonne nous a demande d'alléger la charge des communes. Je précise que nous ne l'avons accepté que sur base volontaire mais pour 2024, cela représente 3,6 millions de plus sur notre budget", a-t-il précisé.