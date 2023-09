Proximus perdant du nouvel appel d'offres télécoms du gouvernement flamand

Dans un communiqué, Orange Belgium se réjouit d'avoir été désigné comme "partenaire de confiance pour la connectivité mobile et les services Internet of Things (internet des objets, NDLR) pour les cinq prochaines années, extensible à sept ans".

Selon l'opérateur, ce nouveau contrat évalué à 23 millions d'euros permettra "à toutes les administrations publiques en Région flamande de bénéficier du réseau mobile d'Orange Belgium et des services connexes à des prix compétitifs. Les services comprennent la fourniture d'une offre large et modulaire de téléphonie mobile, de communication data mobile pour un usage professionnel et 'Machine to Machine' (M2M) et l'Internet of Things (IoT) à une vaste gamme d'entités administratives."

Au total, plus de 75.000 cartes SIM et 9.500 cartes pour "Machine to Machine" (M2M) et services" Internet of Things" (IoT) seront activées pour diverses entités administratives du nord du pays.

Quant à Telenet, qui outre les services de téléphonie fixe, continuera à proposer une solution pour les centraux téléphoniques virtuels, il évoque des nouveaux contrats-cadres avec le gouvernement flamand d'une valeur de près de 43 millions d'euros.