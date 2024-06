"Quand 3 partis disent la même chose sur la santé, cela doit être audible"

Cette divergence pourrait compliquer la donne dans les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral, la N-VA étant sur la même ligne que le MR sur ce thème.

"Le CD&V et Vooruit disent la même chose que nous", rétorque Jean-Luc Crucke mercredi matin sur le plateau de la chaîne LN24. Or, "on a besoin des Engagés, de Vooruit et du CD&V. Et quand trois partis disent la même chose sur la santé, je pense quand même que cela doit être audible".