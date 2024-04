"Quand dire, c'est inclure", un guide pour communiquer sans discrimination

Autrice plutôt qu'auteure, vainqueuse plutôt que vainqueure, termes épicènes, point médian... Le Conseil de la langue française publie ses recommandations pour une communication officielle non discriminatoire quant au genre, résumées dans un guide pratique "Quand dire, c'est inclure".

En est né un guide pratique, "Quand dire, c'est inclure", pour accompagner le parlement, le gouvernement et leurs services respectifs, les organes d'avis, les communes, provinces, et autres institutions reconnues ou subventionnées par la Fédération dans leur communication. Sont visés les actes normatifs, les circulaires, les communications écrites et orales ainsi que les offres et demandes d'emploi.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en 2021 un décret pour rendre les communications officielles ou formelles moins discriminatoires quant au genre. Il s'agit de mieux visibiliser les femmes dans la langue, mais aussi d'éviter de discriminer les personnes non binaires par exemple. L'arrêté d'exécution du décret, publié en août 2022, chargeait le Conseil des langues et des politiques linguistiques d'élaborer les règles à ce sujet.

Long de plus de 90 pages, ce guide aborde une série de techniques pour rendre la communication moins discriminatoire quant au genre. Trois cas sont distingués : la désignation de femmes, la désignation de groupes mixtes (hommes et femmes), les accords et les pronoms lorsqu'on parle de groupes mixtes.

La féminisation des noms de profession, l'utilisation de doublets (citoyennes et citoyens par exemple), l'usage de termes épicènes (identiques selon le genre, comme un ou une psychologue), la forme passive... font ainsi partie des techniques passées en revue.

Le guide formule des recommandations et non des obligations, le président du Conseil Dan Van Raemdonck insistant en préambule "sur l'importance de laisser aux usagères et usagers de la langue la liberté qui est la leur". Il préconise également de ne pas sanctionner certaines formes, même si elles ne reflètent pas un consensus d'usage.