Quarante mois avec sursis pour une tentative d'extorsion sur une personne vulnérable

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi, un homme poursuivi pour un fait de vol et de tentative d'extorsion commis le 20 janvier 2023 au préjudice d'une personne en situation de handicap, à Dinant, à quarante mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Sa compagne, poursuivie pour vol, a par ailleurs écopé d'une peine de six mois de prison ferme par défaut.

Les deux prévenus s'étaient présentés au domicile de la victime durant la soirée. "Elle a entendu qu'on frappait à sa porte. Ne voyant personne par la fenêtre, elle a entrouvert sa porte. Le prévenu a alors foncé à l'intérieur et a hurlé en demandant de l'argent. La victime a refusé de lui en donner. Il lui a alors demandé son GSM et lui a mis deux coups de poing au visage. La victime est sortie de son logement. Le couple est ressorti peu de temps après", a précisé le parquet de Namur. "En emportant des médicaments et un pot de tabac".

Le prévenu avait déjà écopé, en avril 2022, d'une peine de travail de 200 heures pour une extorsion commise sur cette même personne en situation de handicap.