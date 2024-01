Quarante-six entreprises wallonnes sélectionnées pour des projets d'internationalisation

L'appel à projets stratégiques a été lancé par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) au second semestre 2023. 77 projets ont été soumis par des entreprises et 46 d'entre eux ont été retenus pour l'obtention des subventions.

Ce subside, de maximum 80.000 euros, couvre 80 % des coûts admissibles. Le budget mobilisé s'élève à 3.9 millions d'euros.