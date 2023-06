Quatre grands festivals encore autorisés à utiliser des gobelets jetables cet été

Les grands festivals organisés cet été en Flandre, comme Graspop, Tomorrowland, Rock Werchter et Pukkelpop, seront encore exceptionnellement autorisés à utiliser des gobelets jetables, en vertu d'une dérogation accordée par la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a-t-elle annoncé vendredi.

A partir du 15 juin, les boissons vendues lors de tels événements organisés en Flandre ne peuvent en principe plus être servies que dans des gobelets réutilisables, des bouteilles en plastique PET et des canettes, en vertu d'une nouvelle législation plus stricte. Quelque 1.700 événements doivent s'y conformer.

Mais les grands festivals ont demandé une dérogation à Mme Demir (N-VA), affirmant ne pas être prêts logistiquement à un tel changement.