Quatre hangars détruits dans un incendie à Ranst

L'incendie a libéré des particules d'amiante, selon les pompiers. Il est donc conseillé aux riverains de garder les fenêtres et les portes fermées et de rester le plus possible à l'intérieur.

Le centre d'accueil de Fedasil de Broechem, situé en face des hangars, a quant à lui été évacué, a indiqué la porte-parole de l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Mieke Candaele. Les 435 hommes, femmes et enfants qui y séjournent ont été emmenés vers le centre communautaire Den Boomgaard.