Quatre programme télévisés belges dans la course pour la Rose d'Or

Les programmes télévisés belges "Trentenaires" (RTBF), "Recht naar de Gevangenis" (Play4), "Season of Sex" (VRT Max) et "Bestemming X" (VTM) ont été nommés à la Rose d'Or 2023, a annoncé lundi l'organisation. La 62e édition de cette cérémonie, qui récompense depuis 1961 les productions de télévision et de radio au niveau international, se tiendra le 27 novembre au Kings Place à Londres.

Les quatre nommés belges ont été choisis parmi une liste qui comptait 700 candidats issus de 30 pays. La sélection finale compte 78 programmes répartis dans 13 catégories.

La série "Trentenaires" de la RTBF, version française du programme à succès "Dertigers", concoure dans la catégorie "Soap or telenovela" face notamment au célèbre soap opéra de la BBC, "Eastenders". "Recht naar de Gevangenis" de Play4 se retrouve dans la catégorie "Factual entertainment and reality" alors que "Season of Sex", diffusée sur VRT Max et "Bestemming X" de la VTM sont respectivement en compétition dans les catégories "'multiplatform series" et "competition reality".