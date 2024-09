Quatre semaines en octobre pour protéger les bébés de moins d'un an contre la bronchiolite

L'automne est là et avec lui, la réapparition de toutes sortes de maladies saisonnières, dont la bronchiolite. Cette affection, qui est causée par le très infectieux virus respiratoire syncytial (VRS), peut provoquer de sérieux problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants de moins d'un an. Pour éviter de graves symptômes, voire une hospitalisation, un anticorps sera proposé à moindre coût, durant le mois d'octobre uniquement, aux nourrissons de moins d'un an.