Que reste-t-il des promesses de Leisterh après 100 jours? Un désert, dit Ecolo

"Cent jours plus tard, c'est le désert. Il n'y a ni note, ni plan, pas de méthode et pas de confiance entre les partenaires supposés", a critiqué Ecolo, disant ne pouvoir que "constater l'incapacité du Mouvement Réformateur à tenir ses engagements".

"David Leisterh et le MR semblent ne pas savoir dans quelle direction aller. On nous promettait de l'action: on n'a que du brouillard et du bavardage", a dénoncé John Pitseys, chef de groupe Ecolo au parlement bruxellois, via communiqué.