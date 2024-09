Quel est l'état des négociations en Flandre? La note du formateur N-VA a été refusée: "Nous devons trouver un juste équilibre"

Le formateur du futur gouvernement flamand, Matthias Diependaele (N-VA), va rassembler une nouvelle fois les trois partis pressentis pour former la nouvelle coalition, la N-VA, Vooruit et le CD&V. La réunion aura lieu jeudi. Les socialistes et les chrétiens-démocrates ont indiqué par téléphone qu'ils étaient prêts à s'y rendre.